Peskov: Putin-Biden zirvesi, ikili ilişkilerin üzücü durumdan çıkarılması için önemli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Biden zirvesinin Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin üzücü durumdan çıkarılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılması planlanan görüşmeyle ilgili soruları yanıtladı.

Görüşmenin yapılacağı yere ilişkin soru karşısında kent seçiminin teknik bir karar olduğunu söyleyen Peskov, "Önemli olan görüşmenin kendisi ve bu, ikili ilişkiler ve ilişkilerin mevcut üzücü durumdan çıkarılması için önemli" dedi.

Görüşmenin yapılma olasılığıyla ilgili istişarelerin devam ettiğini kaydeden Peskov, "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la yaptığı görüşmeyi Devlet Başkanı'na detaylı şekilde raporladı ve Putin görüşmeye ilişkin karar alır almaz bunu kamuoyuna açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Stratejik istikrar konusunun Rusya-ABD görüşmelerinin ayrılmaz parçası olduğunu söyleyen Peskov, bu konunun farklı düzeylerde görüşülmesi gerektiğini ve görüşüleceğini belirtti.

'ABD'nin görüşme teklifi değerlendirme aşamasında'

Dışişleri Bakanı Lavrov da, ABD tarafının Putin-Biden zirvesiyle ilgili teklifinin değerlendirilmeye devam ettiğini kaydederek görüşmenin İsviçre'de olacağına dair haberler konusunda "Söylentileri hiçbir zaman yorumlamıyorum. Haberlerin söylenti olamayacağını mı düşünüyorsunuz? Genelde böyle oluyor" yanıtını verdi.

'Putin, Zelenskiy'le Kırım'ı sınır ötesi işbirliği anlamında konuşmaya hazır'

Bu arada Peskov, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le Kırım'ı istişare etmeye hazır olduğunu ancak bunun bölgenin Rusya'ya aidiyeti kapsamında değil, sınır ötesi işbirliği kapsamında olacağını kaydetti.

Anayasada Rusya topraklarının başka ülkeye verilmesinin cezai suç olduğunun siyah ve beyaz kadar net şekilde yazdığını anlatan Peskov, "Eğer Kırım, sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesi bağlamında görüşülecekse Putin'in buna hazır olacağından eminim. Eğer Kırım'ın Rusya'nın bölgesine ait olmadığı gibi bir şey görüşülecek olursa, hiç kimse bunu asla konuşmaz" dedi.