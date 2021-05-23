Nexta’nın kurucusu Protaseviç Minsk Havalimanı’nda gözaltına alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus’ta aşırıcılık yanlısı olarak kabul edilen Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu ve yöneticisi olan Roman Protaseviç’in gözaltına alındığı belirtildi.

Protaseviç teröre karışan ve aranan kişilerin listesinde yer alıyordu.

Belarus’ta resmen tescil edilmeyen Vesna insan hakları merkezinin verilerine göre Protaseviç, Atina-Vilnius seferini yapan Avrupalı havayolu şirketi Ryanair’a ait uçakta bulunuyordu. Açıklamada, bomba ihbarı üzerinde Minsk’e indirilen ‘uçakta yapılan kontrollerden sonra yolcuların tekrar kimlik kontrolüne gönderildiği ve Roman’ın o zaman gözaltına alındığı’ belirtildi.

Minsk Havalimanı basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre uçak, pilotların bomba ihbarı yapması üzerine Belarus’un başkenti Minsk’te acil iniş yaptı. Daha sonra bomba ihbarının asılsız çıktığı anlaşıldı.

Diğer yandan Belarus liderinin basın dairesine yakın olması ile tanınan Pul Pervogo Telegram kanalında, bomba ihbarının yapıldığı sırada uçağın neredeyse sınır bölgesinde olduğu ve Vilnius’a çok yaklaşıldığı, fakat başvurunun özellikle Minsk’e yöneltildiği belirtildi. Açıklamaya göre durumun bildirildiği Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ‘uçağın döndürülüp alınması için kesin talimat verdi’. Yolcu uçağına refakat etmek üzere MiG-29 avcı uçağı havaya kaldırıldı.

Merkezi Polonya’da bulunan Nexta’nın kurucuları Stepan Putilo ve Roman Protaseviç, Belarus’ta (15 yıla kadar hapis cezası öngören) ‘toplu kargaşaları organize etmek’, (3 yıla kadar hapis cezası öngören) ‘kamu düzenini ihlal eden grup eylemlerini düzenlemek’ suçlarından aranıyor.

Muhalif lider Tihanovskaya’dan Belarus’un ICAO’dan çıkarılması çağrısı

Belarus’ta eski devlet başkanlığı adayı Svetlana Tihanovskaya, Minsk’te acil iniş yapan uçakla ilgili durumu ‘özel servislerin operasyonu’ olarak tanımladı ve Belarus’un bu olay nedeniyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nden (ICAO) çıkarılması çağrısında bulundu.

Tihanovskaya, Telegram kanalından yaptığı açıklamada örgüt yetkililerine başvurduğunu ve ‘Belarus’un ICAO’dan çıkarılmasına varıncaya kadar önlem alınmasını’ talep ettiğini duyurdu.

Litvanya lideri: Ryanair’a ait uçak Minsk’te inmeye zorlandı

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Minsk’te gözaltına alınan Nexta kurucusu Protaseviç’in derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Nauseda, ‘Benzeri görülmemiş bir olay. Vilnius'a uçan bir sivil yolcu uçağı zorla Minsk'e indirildi. Uçakta Belaruslu siyasi aktivist ve Nexta'nın kurucusu bulunuyordu, tutuklandı. Bu iğrenç eylemin arkasında Belarus rejimi var. Roman Protaseviç’in derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 23, 2021

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