'Fortuna' boru döşeme gemisi, Kuzey Akım 2'deki çalışmalara tekrar başladı

'Fortuna' gemisinin Almanya Federal Denizcilik ve Hidgrafya Kurumu'nun iznine tabi olarak yeniden çalışmalara başladığını belirten Nord Stream 2, geminin Alman mühasır ekonomik bölgesindeki 2 kilometrelik bölümde döşeme faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti.

Nord Stream 2, şu anda denizin dibine boru döşeme işleri yapıldığını, montaj çalışmalarına daha sonra başlanacağını kaydetti.

'Nord Stream 2 kararı Moskova'da olumlu karşılandı'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Nord Stream 2'ye yönelik yaptırımları kaldırmasının Moskova'da olumlu bir sinyal olarak görüldüğünü belirtti.

Peskov, "Bu kesinlikle olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir ve değerlendirilmeli. Biz de olumlu buluyoruz" diye konuştu.

20 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman Nord Stream 2 AG şirketi ve şirketin CEO'su Mathias Warnig'in projeye yönelik yaptırımlardan muaf tutulduğunu açıklamıştı.

Kuzey Akım 2 boru hattı projesi

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirilmişti.