Rusya, ABD’yi START-3 anlaşmasını ihlal etmekle suçladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması (START-3) çerçevesinde tarafların bulundurduğu stratejik saldırı silahlarının miktarı ile ilgili verileri yayınlayarak, ABD’nin mart itibarıyla anlaşmada izin verilen silah miktarının 101 adet fazla silaha sahip olduğunu bildirdi.

Bakanlığın yayınladığı verilere göre ABD, Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması (START-3) çerçevesinde elinde bulundurduğu silahların miktarı, anlaşmada öngörülen miktara göre 101 adet fazla.

START-3 kapsamına kıtalararası balistik füzeler (ICBM), denizaltılardan (SLBM) ve ağır bombardıman uçaklarından (heavy bombers, HB) fırlatılan balistik füzeler ve savaş başlıkları, konuşlandırılmış ve konuşlandırılmamış ICBM ve SLBM füze fırlatma rampaları ile ağır bombardıman uçaklarını (HB) dahil ediliyor.

Bakanlığın verilerine göre her iki ülkenin cephaneliğinde silah dağılımı şöyle:

Rusya: 517 adet ICMB, SLBM ve HB ve onlarla birlikte kullanılan 1.456 adet savaş başlığı, 767 adet konuşlandırılmış ve konuşlandırılmamış ICBM ve SLBM füze fırlatma rampaları ile HB.

ABD: 651 adet ICMB, SLBM ve HB ve onlarla birlikte kullanılan 1.357 adet savaş başlığı, 800 adet konuşlandırılmış ve konuşlandırılmamış ICBM ve SLBM füze fırlatma rampaları ile HB.

ABD’nin anlaşmada izin verilen konuşlandırılmış ve konuşlandırılmamış fırlatma rampalarının miktarını aştığını ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı’na göre Washington, 56 adet Trident-II ICBM fırlatma rampasını ve 41 adet B-52H ağır bombardıman uçağını hesabın dışında tutarak fırlatma rampası kaleminde 800 adede ulaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin basın açıklamasında, “Silahların yeniden donanımı, Rus tarafının bu stratejik saldırı silahlarının nükleer silah kullanımına uygun olmayan hale getirildiğini teyit edemeyeceği şekilde yapıldı. Ayrıca ABD, eğitim amaçlı 4 adet füze fırlatma tesisinin adlarını, START-3’te öngörülmeyen ‘eğitim siloları’ kategorisine gelecek şekilde değiştirdi ve Anlaşma kapsamında saymayı reddediyor” ifadelerine yer verildi.

Rusya ve ABD’nin konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi 5 Şubat 2021'de dolacaktı. Anlaşmanın uzatılmasını öngören yasaların her iki ülkede de yürürlüğe alınmasıyla START-3'ün süresi 5 Şubat 2026'ya kadar uzatılmış oldu.