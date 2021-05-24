Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cenevre’de bir araya geldiği bildirildi.

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD Başkanı Joe Biden’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cenevre’de bir araya geldi.

Açıklamada, “Patruşev ve Sullivan, 19 Mayıs’ta (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov ve (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken arasında yapılan görüşmenin mantıklı bir devamı haline gelen, güvenlik konseyleri kanalından Rus-Amerikan istişarelerini gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

‘Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesi dünya arenasında istikrarın sağlanmasına katkı sunacak’

Patruşev ve Sullivan’ın Cenevre’de yaptıkları görüşmede Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin iki ülkenin çıkarına olacağını ve küresel arenada istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını kabul ettiklerine dikkat çekilen açıklama, şöyle devam etti:

“Taraflar, Rus-Amerikan ilişkilerinin normalleşmesinin sadece iki ülkenin çıkarlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda küresel arenada öngörülebilirlik ve istikrara da katkıda bulunacağı konusunda anlaştı”.