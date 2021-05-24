Rusya'dan Google'a 24 saat süre: Para cezası ve hizmetleri yavaşlatma cezaları verilebilir

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google'a Rusya'da yasaklı içerikleri silmesi için 24 saat süre verdiklerini duyurdu.

23 Ocak'taki izinsiz gösterilere çocukların çağrıldığı mesajların yanı sıra uyuşturucu bitkileri yetiştirmeye yönelik özel koşulların oluşturulmasıyla ilgili bilgileri silmeyen Google'a Rusya'dan son uyarı geldi.

Roskomnadzor, "Kurumumuz, Google'a hukuka aykırı içerikleri silmesi için 26'dan fazla bildirim gönderdi. Eğer Roskomnadzor'un bildirimlerinden sonra Google yasaklı bilgileri 24 saat içinde silmezse, 800 bin ila 4 milyon ruble arasında ceza kesilecek" ifadelerini kullandı.

Roskomnadzor, ihlali tekrarlanması halinde cezanın Google'ın yıllık cirosunun onda birine kadar artırılacağı uyarısında bulundu.

Google'un yaklaşık 5 bin yasaklı bilgiyi silmediğini ve bunların 3 bin 500'ünün aşırılık yanlısı çağrılardan oluştuğunu kaydeden Roskomnadzor, Google'ın trafiğini yavaşlatma önlemi alabileceklerini de vurguladı.

Kurum, "Google, ülkemizde yasaklanmış bilgiler içeren internet kaynaklarının bağlantılarını Rusya'daki arama sonuçlarından çıkarma yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmiyor. Rusya'da yasaklanmış ve arama sonuçlarından kaldırılmayan bağlantıların ortalama yüzde 20 ila 30'u arasında, terörist ve aşırılık yanlısı örgütlerin web siteleri, çocuk istismarına yönelik içeriklerin bulunduğu web siteleri ve uyuşturucu satan çevrimiçi mağazalar da bulunuyor" diye ekledi.

Daha önce Roskomnadzor, Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un yanı sıra Rus VKontakte ve Odnoklassniki'ye çocukların 23 Ocak'taki izinsiz gösterilere çağrıldığı mesajları silmedikleri gerekçesiyle para cezası vermişti.