Moskova’yı siber saldırılarla suçlayan Kolombiya’nın büyükelçisi Rus Dışişleri’ne çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kolombiya’nın Rusya Büyükelçisi Alfonso Lopez Caballero, 24 Mayıs günü Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano’nun “Rusya’dan yapılan siber saldırılara” ilişkin asılsız ve kanıtlanmamış açıklamalarından duyulan şaşkınlık dile getirildi. Diego Molano söz konusu açıklamayı, Kolombiya’nın içinde siyasi istikrarsızlığı ve kitlesel protestoları teşvik etme amacını taşıyan dış müdahale olduğu yönündeki iddialar bağlamında yapmıştı” ifadesine yer verildi.

Kolombiyalı meslektaşlara defalarca, uluslararası bilgi güvenliği alanında işbirliği kurma teklifinde bulunduklarını anımsatan Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Kolombiya, elinde bilgisayar saldırılarına ilişkin doğrulanmış kanıtlara sahipse ve gerçekten de menşeini belirlemek istiyorsa bunun için resmi bilgi değişimi kanalları ve ilgili altyapı var. Rusya’da bu alandaki yetkili makam Ulusal Bilgisayar Olayları Merkezi’dir” dedi.

Rusya’nın daha önce Kolombiya’ya adli yardım anlaşması taslağını gönderdiğini, ancak Kolombiya’nın bu taslağı değerlendirmeyi reddettiği anımsatılan açıklamada, “Gelecekte yanlış anlaşılmaları önlemek için ortaklarımıza, çağrılarımıza yanıt verme davetimizi tekrarlıyoruz. Ayrıca, Rusya ile Kolombiya’yı tarihten beri birbirine bağlayan ilişkileri dostluk ve karşılıklı saygı içinde sürdürme amacıyla tüm konularda Kolombiyalı meslektaşlarımızla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz.” diye eklendi.