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    Dmitriy Peskov

    Peskov: Ryanair uçağıyla ilgili olayda Rusya’nın yer alabileceği iddiaları Rusofobik

    © Sputnik / Grigory Sysoev
    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202105251044582041-peskov-ryanair-ucagiyla-ilgili-olayda-rusyanin-yer-alabilecegi-iddialari-rusofobik/

    İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Ryanair uçağının Belarus’ta acil iniş yapması olayında Rusya’nın da dahli olabileceği iddiasıyla ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun Rusofobik bir takıntı olduğunu ifade etti.

    Gazetecilere konuşan Peskov, “Bu Rusofobik bir takıntı. Herkes, her şey konusunda Rusya’yı suçlama takıntısı. Herhalde yakında iş Rusya’yı varlığından dolayı suçlama noktasına varacak. Maalesef siyasi açıdan tutarsız bu tür açıklamalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

    Peskov, açıklamalarına şöyle devam etti:

    “Olanları sabırla gözlemliyor, ancak bunlara katılmıyoruz. Ayrıca bunun, bir şeyleri açıklamaya çalışmanın dahi anlamı olmadığı bir konu olduğunu da anlıyoruz. Bir fobi ve takıntı başlamış durumda ve bu durum açıklamaların sahiplerinin konuyu makul biçimde değerlendirmesine imkan vermiyor.”

    Peskov, uçak indirildikten sonra Belarus’ta aşırıcılık yanlısı olarak kabul edilen Nexta’nın kurucusu Roman Protaseviç’le birlikte gözaltına alınan Rusya vatandaşı Sofiya Sapega’nın da en kısa zamanda serbest bırakılmasını umduğunu ifade etti.

    ‘Putin ve Lukaşenko ay sonunda görüşecek’

    Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında bu ay sonunda bir görüşmenin planlandığını belirtti.

    Peskov, “Görüşmenin nerede ve ne zaman olacağını bildireceğiz. Bu görüşme pazar günü yaşananlardan önce planlanıyordu ve bu yönde hazırlık yapılıyordu” dedi.

    Peskov, görüşme gerçekleşirse Lukaşenko’nun konuyu gündeme getirebileceğini, olanların detaylarıyla ilgili Putin’e bilgi verebileceğini ifade etti.

    ‘AB’nin Belarus üzerinden uçmamaya yönelik tavsiyelerinin bedelini yolcular ödeyecek’

    Peskov, Avrupa Birliği’nin havayolu şirketlerine Belarus hava sahasını kullanmamalarını tavsiye etmesinin, fiyatlara yansıyacağını kaydetti.

    Peskov, “Her havayolu şirketi için Avrupa’nın göbeğinde bulunan oldukça büyük bir ülkenin topraklarının etrafından dolanmak çok pahalı olacaktır. Neticede bu tavsiyelerin bedelini, havada ekstra yarım saat veya bir saat harcayacak olan uçak yolcuları ödeyecek, bunu anlamak gerek. Tüm bunlar paraya mal oluyor” ifadelerini kullandı.

    Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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    Etiketler:
    Dmitriy Peskov, Ryanair, Belarus, İngiltere, Rusya
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