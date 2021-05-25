Zaharova, Ryanair uçağından dört Rusya vatandaşının indiğine dair iddiaları yalanladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bomba ihbarı nedeniyle Minsk'e acil iniş yapan Ryanair uçağından dört Rusya vatandaşının indiğine dair haberleri tekzip etti.

Minsk'te Ryanair uçağından dört Rusya vatandaşının indiğine ve tekrar uçağa binmediğine dair iddiaları iki gündür gördüğünü belirten Zaharova, gazetecilerin uçaktan İngiltere'nin Skripal vakasının zanlıları olarak öne sürdüğü Ruslan Boşirov ve Aleksandr Petrov'un indiğini öne sürdüklerini ve diğer iki kişinin kim olduğunu sorduklarını kaydetti.

Zaharova, Belarus'ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta'nın kurucusu Roman Protaseviç'in kız arkadaşı Rus Sofiya Sapega'nın dışında hiçbir Rusya vatandaşının uçaktan inmediğinin altını çizdi.

Yunanistan’dan Litvanya’ya giderken Minsk’e zorunlu iniş yapan Ryanair’e ait yolcu uçağında bulunan, Belarus’ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega da gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.