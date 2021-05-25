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    Putin: S-500 füze savunma sistemlerinin testleri başarıyla yürütülüyor

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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202105251044582313-putin-s-500-fuze-savunma-sistemlerinin-testleri-basariyla-yurutuluyor/

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, S-500 füze savunma sistemlerinin testlerinin başarılı geçtiğini ve bu sistemlerin orduya tedarik edilecek teçhizatlar sırasına girdiğini belirtti.

    Rusya Savunma Bakanlığı yönetimi ve savunma sanayii kompleksindeki işletmelerle yapılan toplantıda konuşan Putin, "Hava-Uzay Kuvvetleri'nde füze alaylarının yüzde 70'i S-400 sistemleriyle donatılmış durumda. Sırada testleri başarılı bir şekilde tamamlanmak üzere olan S-500'lerin orduya tedariki var" dedi.

    Rusya'nın ordusunu ve donanmasını geliştirmeye devam edeceğini kaydeden Putin, "Zorlu uluslararası durum, sınırlarımızın yanı başındakiler de dahil Rusya'ya yönelik potansiyel riskler ve tehditler, ordumuzun sürekli olarak ve yüksek düzeyde savaşa hazır olmasını gerektiriyor. Bu nedenle ordumuzun ve donanmamızın yapısını ve kapsamını iyileştirmeye, modern silahlarla, askeri ve özel teçhizatla aktif şekilde donatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Rusya'nın istikrarının ve güvenliğinin sağlanmasının kilit faktörü olan stratejik nükleer kuvvetlerin geliştirilmesine en yüksek önemin atfedilmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Sizin de bildiğiniz ve artık herkesin bildiği gibi, Rus ordusu hipersonik silahlara sahip olan dünyanın ilk ordusu. Burada 'Avangard' sistemi söz konusu ve ayrıca 'Kinjal' hipersonik füzelerini taşıyan uçaklar halihazırda 160'dan fazla uçuş gerçekleştirdi. Rusya'nın sahip olduğu bu büyük potansiyeli geliştirmeliyiz" diye konuştu.

    Rusya'daki kuvvet ve alay komutanlarının yüzde 85'inden fazlasının Suriye'de muharebe deneyimi kazandığını anlatan Putin, şu anda bu deneyimin manevralar, tatbikatlar ve eğitimler sırasında, birliklerin askeri personelinin yetiştirilmesinde kullanıldığının altını çizdi.

    S-500 füze savunma sisteminin 400-600 kilometrelik bir menzili bulunuyor. Projenin baş mühendisi Pavel Sozinov, daha önce yaptığı açıklamada sistemlerin dünyanın 100 kilometre uzağındaki hedeflere müdahale edebileceğini belirtmişti.

    Sistemler Rus hava savunma birlikleri tarafından 2019’da denenmişti ve ilk S-500’ün 2021’de Rus ordusuna tahsis edilmesi bekleniyor.

    Etiketler:
    S-400, Rusya, S-500, Vladimir Putin
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