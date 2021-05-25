Yakutistan'da Kovid-19’a karşı aşılanma zorunlu hale getirildi

Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev, belediye başkanları ve bölge yöneticilerine zorunlu aşılamayla ilgili düzenlemeler yapma talimatı verdi.

Yakutistan Sağlık Dairesi Başkanı Margarita İgnatiyeva’nın girişimiyle başlatılan zorunlu aşılamada önceliğin, çocukların yaz tatillerinin düzenlenmesi çalışmalarına katılan tüm eğitim personelinin yanı sıra, ülke genelindeki kitlesel etkinliklerin düzenlenmesinde yer alan tüm organizatör ve katılımcılara verileceği belirtildi.

Ayrıca, Kovid-19’a karşı zorunlu aşılama için gerekli koşulların sağlanmasını reddeden işverenlerin 200 bin rubleden (2 bin 725 dolar) başlayan para cezaları ile cezalandırılacağı kaydedildi.

Rusya’nın federal bölgeleri arasında vaka sayısı açısından 43. sırada bulunan Yakutistan, Kovid-19’a karşı zorunlu aşılamayı başlatan ilk bölge oldu.

Rusya’da 7 bin 884 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Bununla birlikte Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 7 bin 884 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (8 bin 406) yüzde 6.21 daha düşük olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 17 bin 795’e ulaştı.

Son 24 saat içinde 393 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, bunun bir önceki güne göre (319) yüzde 23.20 daha yüksek olduğu kaydedildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 119 bin 194’e yükselmiş oldu.

Gün içinde 8 bin 393 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 632 955 oldu. Başkent Moskova (2 bin 75) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (844) ikinci, Moskova Bölgesi (734) üçüncü sırada yer aldı.