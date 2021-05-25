Navalnıy hakkında üçüncü dava açıldı

Rus basınına demeç veren Navalnıy'ın avukatı Olga Mihaylova, "Şu anda Navalnıy'a yönelik üç davayla ilgili soruşturma yürütülüyor. Son dava, hakime hareket şeklinde gerçekleşen 'mahkemeye saygısızlık' maddesinden açıldı. Navalnıy, tüm davalarda zanlı sıfatıyla yer alıyor" dedi.

Navalnıy, kendisini bir gaziye iftira atmaktan suçlu bulan hakim Vera Akimova'ya hareket etmekle suçlanıyor.

Navalnıy hakkında kendisi tarafından kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'na yapılan bağışların çalınması ve vatandaşların kişilik ve haklarına tecavüz eden sivil toplum kurulması ile ilgili davalar görülüyor.

Navalnıy'ın daha önce yargılandığı dolandırıcılık davasında ertelenen cezası, şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş olması nedeni ile şubat ayında, cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak 2.5 yıl hapis cezasına çevrilmişti.

Rus blog yazarı, cezasını çekmek üzere başkent Moskova'nın yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda bulunan Vladimir Bölgesi'ndeki bir ıslahevine nakledilmişti.