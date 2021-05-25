Kremlin Sözcüsü: Rusya-ABD zirvesinin düzenlenmesi ile ilgili beklentimizi en kısa zamanda açıklayacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Joe Biden arasında zirvenin düzenlenmesi ile ilgili beklentiler konusunda en kısa zamanda bir açıklama yayınlanacağını belirtti.

Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Kremlin’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında zirvenin düzenlenmesi ile ilgili beklentileri konusunda en kısa zamanda bir açıklama yayınlayacağını ifade etti.

Peskov, Rusya’nın zirvenin yapılmasını kabul edip etmediği sorusu karşısında, “Şu anda bu konuda herhangi bir yorum yapmaktan imtina edeceğim. Bu konuda en kısa zamanda bir açıklamada bulunacağız” yanıtını verdi.

Açıklamanın Kremlin’in sitesinde yayınlanacağını söyleyen Peskov, zirvenin formatı konusunda yorum yapmaktan da kaçındı.

Sözcü, başkanların yüz yüze görüşmelerin kesin olup olmadığı sorusunu ise, “Bir takım kararlar kamuoyuna açıklanıncaya kadar fazla herhangi bir şey söyleyemem” şeklinde yanıtladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve ABD Başkanı Joe Biden’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün Cenevre’de bir araya gelerek, yaptıkları görüşmede yapılması beklenen Rus-Amerikan zirvesini de ele almıştı.

Rusya Güvenlik Konseyi basın sekreteri Yevgeniy Anoşin, ‘yapılan görüşmenin planlanan Rus-Amerikan zirvesi için yapılan hazırlığın önemli bir aşaması olduğunu’, zirve tarihinin ve yerinin daha sonra bildirileceğini belirtmişti.