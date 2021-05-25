Kremlin: Putin ile Biden, 16 Haziran’da bir araya gelecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden'ın 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya geleceklerini açıkladı.

Büyük bir merakla beklenen Putin ile Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu.

Kremlin Basın Dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşmenin 16 Haziran'da Cenevre'de yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, Putin ve Biden'ın Rusya-ABD ilişkilerinin durumunu ve ilişkileri geliştirme perspektiflerini, stratejik istikrar sorununu ve ayrıca koronavirüs pandemisiyle mücadele ve bölgesel çatışmalara çözüm bulunması da dahil uluslararası gündemdeki güncel konuları ele almasının beklendiği ifade edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamadaysa "Biz ABD-Rusya ilişkilerine yeniden öngörülebilirlik ve istikrar kazandırmaya çalışırken liderler, tüm acil meseleleri istişare edecek" dendi.