Moskova mahkemesinden Google’a 6 milyon ruble para cezası

Moskova Taganskiy Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesi, Rus yasaları tarafından yasaklanan içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ı 6 milyon ruble (692.5 bin TL) para cezasına çarptırdı.

Mahkemenin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) açtığı dava kapsamında Google’ın Rus yasaları tarafından yasaklanan içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle 6 milyon ruble para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Google’ın, Rusya İdari Suçlar Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında iki ayrı suç işlediği kanaatine varılarak Amerikan şirkete 2 milyon ruble tutarında üç ceza kesildi.

Roskomnadzor daha önce Google'a Rusya'da yasaklı içerikleri silmesi için 24 saat süre verildiğini ve ihlallerin devamı halinde trafiğini yavaşlatma önleminin de alınabileceğini bildirmişti. Kuruma göre Google, yaklaşık 5 bin yasaklı içeriği silmedi ve bunların 3 bin 500'ü aşırılık yanlısı çağrılardan oluşuyor.

Google 25 milyon rublelik daha para cezasıyla karşı karşıya kalabilir

Amerikan teknoloji devi, Moskova mahkemelerinde görülecek olan 6 farklı dava kapsamında daha 25 milyon rublelik daha para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Şirket aleyhine tutulan protokollerin beş tanesi, Rusya'da yasaklanan belli başlı içeriklerin kaldırılmaması ile ilgili, 1 Haziran’da yapılacak duruşmada her birine göre Google’a 4’er milyon ruble idari para cezası kesilebilecek.

Diğer bir protokol ise Google'ın bazı yasaklı bilgileri içeren sayfaya yönlendiren bir bağlantıyı kaldırmayı tekrar reddetmesi gerekçesiyle oluşturulmuş görünüyor, perşembe günü yapılacak duruşmada şirkete 5 milyon rubleye varan para cezası kesilebilecek.

Roskomnadzor'a göre Rusya'daki mahkemeler 2018-2020 döneminde Google’ı ‘Rusya'da yasaklanan İnternet kaynaklarını arama sonuçlarının eksik filtrelenmesi’ gerekçesiyle 5.7 milyon ruble para cezasına çarptırmıştı, şirket söz konusu cezaların tamamını ödemişti.