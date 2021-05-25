Beyaz Saray, Putin-Biden görüşmesinde ele alınacak konuları açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psakin, ABD Başkanı Joe Biden’in Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmede stratejik istikrar, Ukrayna ve Belarus’u gündeme getireceğini belirtti.

Psaki, bugünkü basın toplantısında, “Stratejik istikrara yeterince zaman ayırmalarını bekliyoruz. Bu, silah kontrolüyle de ilgili” diye açıkladı.

Biden’in görüşmede Ukrayna konusunu da masaya yatırmayı planladığını söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü, “Başkan, ABD’nin Ukrayna’nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne desteğinin altını çizme niyetinde” dedi.

Ele alınacak başka bir konunun Belarus ile ilgili olduğunu da anlatan Psaki, ABD liderinin bu konudaki endişeleri dile getireceğini aktardı.

Görüşmeye kalan 3 hafta içinde yeni konuların da ortaya çıkabileceğini belirten Sözcsü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son birkaç yıldır maalesef diplomasi şöyle işliyordu, işbirliği yapmıyorduk ve sadece hemfikir olduğumuz liderlerle görüşüyorduk. Ama anlaşmazlık yaşadığımız liderlerle de görüşmek önemli, Rusya lideri bunlardan biri. Rusya Başkanı ile görüşmeyi ödül olarak değil, ABD’nin çıkarlarını korumanın önemli bir parçası olarak görüyoruz.”

Görüşmenin ardından işlerin kolay yürüyeceğini beklemediklerini kaydeden Psaki, “Aslında zor bir sohbet bekliyoruz. Anlaşmazlıkların olduğu alanlarda cepheleşme olacağını bekliyoruz. Ancak bu görüşme, daha istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilere doğru ilerleme için bir fırsat” ifadesini kullandı.

'Rusya’nın Minsk’teki olaya dahli yok’

Psaki, Rusya’nın Minsk’teki uçak olayında rolü olup olmadığı sorusuna, “Rusya’nın bu olayda yer aldığını düşünmüyoruz” yanıtını verdi.

Yunanistan’dan Litvanya’ya giderken Minsk’e zorunlu iniş yapan Ryanair’e ait yolcu uçağında bulunan, Belarus’ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden'ın 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya gelecek.