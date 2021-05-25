İnguşetiya Dini İdaresi: Kripto para işlemleri yapmak haram

Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetiya Cumhuriyeti'nde yaşayan Müslümanların kripto para işlemleri yapmalarının haram olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İnguşetiya Müftü Yardımcısı Magomed Haştırov, "Şeriatta yer alan bir fetvaya göre kripto parayla yapılan her işlem haramdır. İnsanlardan bir ricamız var; bu yola başvurmayın, bu paraları almayın, kolay para fayda sağlamaz" ifadelerini kullandı.

Çalışarak para kazanmanın daha fazla sağladığını kaydeden Haştırov, "Hz. Muhammed'in bir hadisi var, buna göre şüpheli her şey dindar bir Müslümanı eninde sonunda harama götürür" diye ekledi.