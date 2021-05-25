Rus Senatör Kosaçev: Putin ve Biden sonuca odaklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşmeyi değerlendiren Rus Senatör Kosaçev, iki ülke liderinin, görüşme sırasında sonuca odaklı olacağını ifade etti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin başkan yardımcısı Konstantin Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Haziran Cenevre'de yapılacak Putin-Biden görüşmesinde ele alınacak konuların Rus-Amerikan ilişkileri, stratejik istikrar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve bölgesel çatışmaların çözümü olduğunu anımsattı.

Kosaçev, "Hemen hemen her maddede, taraflardan hiçbirine zarar vermeyecek, bununla birlikte üst düzeydeki diyalog eksikliği yüzünden ölü noktada olan mevcut durumu harekete geçirecek anlaşmalara varma fırsatı var. İki ülkenin dışişleri bakanlarının görüşmesindeki belirtiler bunu doğruladı. Dolayısıyla iki ülke lideri, tamamen somut hedeflerle görüşmeye gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Putin ve Biden'in niyetlerinin ciddi olduğu, bu nedenle her iki liderin görüşmeden beklentisinin, kameralar önünde tokalaşmaktan ibaret olmadığını kaydeden Kosaçev, "Bu, her iki liderin de sonuca odaklı olduğu anlamına geliyor. Bu sonuç sadece Rusya ve ABD arasında diyalog formatlarını canlandırmak olacaksa da. Bu şimdiki durum için çok fazla olur" ifadelerini kullandı.

16 Haziran'ı 'ihtiyatlı iyimserlikle' beklediklerini belirten Rus Senatör, "Rus-Amerikan diyaloğu karşıtlarından önümüzdeki günlerde provokasyonlar gelebileceğini tahmin etmek zor değil. Bu bağlamda, yakında medyada ‘Rus siber saldırısı’ veya Rusya’nın bir yerlerdeki yeni ‘saldırganlığı’ ile ilgili haberler görürsek hiç şaşırmam" dedi.

Ancak dünyanın önde gelen iki nükleer güç arasındaki ikili ilişkilerin, küçük hesaplar peşinde koşarak büyük siyasette iklimi zehirleyen üçüncü tarafların provokasyonlarına bağlı olamayacak kadar değerli olmadığından emin olduğunu belirten Kosaçev, "Rusya ve ABD liderlerinin bunu çok iyi anladığını düşünüyorum" yorumunu yaptı.