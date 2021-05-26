Rusya'dan Suudi Arabistan'a 'nükleer santral' teklifi

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, ülkesinin Suudi Arabistan'a küçük nükleer santraller yapımında kendi deneyimini teklif ettiğini söyledi.

Rusya-Suudi Arabistan Hükümetler Arası Komisyonu toplantısında konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Küçük nükleer santral yapımı konusunu gündemimize getirmek istiyorum. Kara tabanlı ve suda yüzebilen, 35-55-200 mW güce sahip enerji ünitelerini yapabiliyoruz. İlgili yetkinliğe ve geniş ürün çeşitliliğine sahibiz. İlgileniyorsanız bu yönde ortak işbirliği için teklifler sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, 2019 yılında, Suudi Arabistan ile küçük nükleer santral yapımı konusunu görüştüklerini bildirmişti.

Rusya ve Suudi Arabistan, 2015'te barışçıl atom ile ilgili hükümetler arası anlaşma imzalamıştı. Riyad, nükleer enerji sektörünü 16 nükleer santral inşa ederek geliştirme niyetinde olduğunu duyurmuş, ancak daha sonra stratejisini değiştirerek 2 santral üzerinde yoğunlaşmıştı.

2017'de Moskova ve Riyad arasında 'barışçıl atom' yol haritası imzalanmıştı. 2018'de dönemin Enerji Bakanı Novak, Suudi Arabistan'da iki nükleer santral ünitesi için açılan ihaleye katıldıklarını duyurmuştu.