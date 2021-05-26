Duma, aşırılıkçı örgütlerle bağlantılı kişilerin seçimlere katılmasını yasaklayan tasarıyı ikinci oturumda kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ikinci oturumda aşırılıkçı örgüt faaliyetlerinde yer alan kişilerin herhangi bir düzeydeki seçimlere katılmasını yasaklayan bir yasa tasarısını kabul etti.

Duma’da gerçekleştirilen ikinci oturumda aşırılıkçı örgüt faaliyetleri ile bağlantısı olan kişilerin seçimlere katılmamasına ilişkin tasarıyı onayladı.

Böylelikle aşırıcı ve terör örgütlerinin liderleriyle kurucuları mahkemenin söz konusu örgütün yasaklanması veya etkisiz hale getirilmesine ilişkin kararının yürürlüğe girmesinin ardından beş yıl boyunca seçilemeyecekler. Örgüt üyeleri veya örgüt faaliyetlerinde yer alan diğer kişilere yönelik yasak da üç yıl süreyle geçerli olacak.

Rusya parlamentosnunu üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas ve Duma Yasama Komitesi Başkanı Pavel Kraşeninnikov, tüm düzeylerde seçim ve internette desteğe yönelik düzenlemeyi ikinci oturuma taşımıştı. İlk oturumda kabul edilen yasa tasarısı yalnızca Duma’da seçilmeyi yasaklıyordu.

Tasarıda söz konusu örgüt faaliyetlerine katılım olarak nelerin görüleceği de açıklanıyor.

Buna göre, örgüt veya örgütün etkinliğine destek açıklaması yapmak (internette de dahil), para aktarmak, örgütsel ve metodolojik, mülki ve tavsiye niteliğinde yardımlar veya başka türlü yardımlar sunmak bu faaliyetler arasında sayılacak.

Tasarı yürürlüğe girmesinden önceki seçimleri kapsamıyor. Duma’nın tasarıyı görüşeceği üçüncü ve nihai oturum da yarın gerçekleşecek.