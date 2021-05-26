Rusya’dan Bulgaristan’a yanıt: Moskova Büyükelçiliği çalışanı istenmeyen kişi ilan edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Bulgaristan Büyükelçisi Atanas Krıstin 26 Mayıs’ta bakanlığa davet edildi ve kendisine Bulgaristan’ın Rusya Büyükelçiliği çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiğine ilişkin nota verildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada bu adımın Bulgaristan’ın hiçbir gerekçesi olmayan bir kararla Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği çalışanını istenmeyen kişi ilan etmesine karşılık olarak atıldığı belirtildi.

Bulgaristan 29 Nisan’da Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nin askeri ataşe yardımcısını istenmeyen kişi ilan etmişti.