Gazze Şeridi'nden 70 Rus vatandaşı tahliye edildi

Çoğu kadın ve çocuk 70 Rus vatandaşının Gazze Şeridi’nden tahliye edildiği bildirildi.

Filistin’deki Rus diplomatik misyonundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 70 Rus vatandaşının Moskova’ya nakledilecekleri Kahire’ye doğru yola çıkarıldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Bugün çoğu kadın ve çocuk 70 Rus vatandaşı, Refah kontrol noktasından geçiş yaparak Gazze Şeridi’nden ayrıldı. Mısır’da görev yapan diplomatlarımız tarafından karşılanan vatandaşlarımız Kahire’ye, oradan da Acil Durumlar Bakanlığı’na ait uçakla Moskova’ya nakledilecekler” denildi.

20 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’den Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşlarının isteklerine bağlı olarak tahliyelerini içeren bir karar imzalamıştı.