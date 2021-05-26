Rusya’da evcil hayvanlara koronavirüs aşısı uygulaması başladı

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı İzleme Servisi (Rosselhoznadzor), Rusya’nın bazı bölgelerinde veteriner kliniklerinde evcil hayvanlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını duyurdu.

Rosselhoznadzor danışmanı Yuliya Melano, Rusya’nın bazı bölgelerinde veteriner kliniklerinde evcil hayvanlara Kovid-19 aşılaması yapılmaya başlandığını belirtti.

Melano, “Hayvanları hastalıktan korumak üzere Rosselhoznadzor bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın tek aşısı Carnivac-Cov’un ilk partileri dün itibarıyla Rusya’nın çeşitli kentlerine teslim edildi. Aşılama, üretici Federal Hayvan Sağlığı Koruma Merkezi'nden aşıyı satın alan özel ve devlet klinikleri tarafından yapılıyor” ifadelerini kullandı.