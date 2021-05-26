Putin, yabancı turistlerin Rusya vizesi almalarını kolaylaştırdı

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin kamuoyuna duyurulduğu sitede yer alan belgeye göre otel rezervasyonu yaptıran yabancı turistler, karşılıklılık ilkesine göre 1 aylık ya da 6 aylık vize alabilecek.

Resmi olarak yayınlandıktan 90 gün sonra yürürlüğe girecek yasa, yabancı turistlere vatandaşı oldukları ülkelerin Rus turistlere yönelik politikasına bakılmaksızın vize verilmesinin de önünü açıyor.

Pandemi nedeniyle Rusya'yı ziyaret eden yabancı turistlerin sayısında önemli bir azalma oldu. Ocak-Mart 2021 döneminde 1 milyon 830 bin yabancı Rusya'yı ziyaret ederken bunların 13 bin 400'ü turistik amaçlı ziyaret gerçekleştirdi.