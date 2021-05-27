Ukrayna: Kuzey Akım-2 ile mücadelemiz sonuna kadar sürecek

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının henüz yüzde 100 tamamlanmadığını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ülkenin çıkarlarını korumak için sonuna kadar mücadele edeceğini savundu.

Kuleba, Avrupa Güvenlik İşbirliği Örgütü (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid ile ortak basın toplantısında, “Henüz hiçbir şey bitmedi, Kuzey Akım-2 yapımı henüz yüzde 100 tamamlanmadı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dünkü görüşmede bunu konuştuk. İkincisi, hiçbir şey kaybedilmedi, oyun henüz bitmedi. Tabii ki, şimdi Kuzey Akım-2 yapımcılarının bu projeyi tamamlama şansı çok daha yüksek. Ama hayattaki kuralım, Ukrayna’nın ulusal çıkarları için daima sonuna kadar mücadele etmek. Henüz gaz Kuzey Akım-2’den akmaya başlamadığı sürece çıkarlarımızı korumak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Kuzey Akım 2 boru hattı projesi

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirilmişti.