Duma onayladı: Rusya'da silah satışına yönelik devlet kontrolü artırılacak

Rusya'da Tataristan'daki silahlı okul saldırısı sonrası yeniden gündeme gelen silah satışına yönelik devlet kontrolünün artırılması için harekete geçildi.

Duma'nın kabul ettiği tasarıya silah kanunu ile Rusya vatandaşlarının sağlığının korunması kanununda değişiklikler yapılacak.

Düzenlemeler kapsamında silah satışının yasaklanmasını engelleyecek tıbbi kontraendikasyonların listesi oluşturulacak, kontraendikasyon bulunup bulunmadığına dair sağlık muayenesi yapılmadan silah alınması ve taşınması yasaklanacak, muayene sadece devlet hastanelerinde ve ikamet yerinde yapılacak ve kişinin uyuşturucu ve benzeri maddeleri kullanıp kullanmadığı belirlenecek.

Muayene sonuçları ortak veri tabanında toplanacak, bu veri tabanına Rusya Ulusal Muhafızı erişebilecek ve sunulan sağlık raporlarının doğru olmadığını kontrol edecek. Tıbbi muayene sırasında daha önce verilen silah ve lisanslara el koyulacak.

Ayrıca muayene olmayı reddeden kişilerin silah edinme hakları ellerinden alınacak.

11 Mayıs'ta 19 yaşındaki İlnaz Galyaviev'in Kazan'daki bir okulda düzenlediği silahlı saldırı sonucu 7 öğrenci ile 2 öğretmen hayatını kaybetmişti. Bu trajedinin ardından Rusya'da silah satışıyla ilgili düzenleme yapılması için Duma'ya yasa tasarısı sunulmuştu.