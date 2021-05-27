Rus Dışişleri: Riga'da Rus bayrağının yerine Rusya Olimpiyat Komitesi bayrağının asılması ilişkileri olumsuz etkileyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Riga yetkililerinin Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'na katılan ülkelerin bayraklarının asıldığı kent merkezindeki alana, Rusya bayrağı yerine Rusya Olimpiyat Komitesi'nin bayrağının asılmasını Rus ulusal sembolüne açık bir saygısızlık olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Riga yetkililerinin Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'na katılan ülkelerin bayraklarının asıldığı kent merkezindeki alana, Rusya bayrağı yerine Rusya Olimpiyat Komitesi'nin bayrağının asılmasına dair açıklamada bulundu.

Zaharova, yaptığı açıklamada "Her şeyden önce bu, Rusya'nın devlet sembolüne açık bir saygısızlıktır. Moskova ve Riga’da gerekli girişimlerde bulunularak, bu tür provokatif adımların ikili ilişkilerin inşasındaki zarar verici etkisine dikkat çekildi" dedi.

Bu tür adımların karşılıksız bırakılmayacağı uyrası yapan sözcü, "Görünüşe göre Letonyalı komşularımız, bütün güçleriyle Rusya'ya dost olmayan devletlerin saflarında bir yer edinme çabası içindeler. Eğer bu, Letonya tarafının bilinçli olarak yaptığı bir tercihse, bunu göz önünde bulunduracağız" diye konuştu.

Zaharova, bu tür manipülasyonların Letonya yönetici eliti tarafından izlenen açık Rusofobik çizgiye tamamen uyduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu, belediye yetkililerinin eylemlerine bağlamaya yönelik açıklamalar ikna edici değil. Uluslararası spor yapılarının dünya şampiyonasında Rus bayrağını kullanmama kararlarının referans olarak alınması zavallıca, bu tür kısıtlamalar sadece spor etkinliklerinin yapıldığı yerler için geçerlidir. Bu konuda açıklama yapan Riga temcilcileri, Rus bayraklarının şehrin sokaklarına asılması kararlarına dayanarak bu eylemlerini haklı çıkarmaya çalışıyor."