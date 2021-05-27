FSB, Kırım açıklarına gelen İngiliz savaş gemisinin Rusya karasuları dışına çıkarıldığını ilk kez açıkladı

Sputnik'e demeç veren Kulişov, Ekim 2020'den bu yana basına yansımayan İngiliz destroyerinin Rusya karasularından çıkarılması olayını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Kulişov, "13 Ekim 2020'de, Rusya karasularına girilmesinin kabul edilemez olduğuna dair uyarı yapılmasına rağmen İngiliz Donanması'nın D35 Dragon destroyeri, barışçıl geçiş hakkını kullanarak Karadeniz havzasındaki Hersones Burnu açıklarında Rusya sınırını geçti. Rus tarafının karasularını derhal terk etme talepleri karşısında savaş gemisinin kaptanı telsiz sinyalinin kötü olduğunu belirtti. Rusya Donanması ve Hava-Uzay Kuvvetleri'yle yürütülen ortak eylemler sonucunda İngiliz savaş gemisi uluslararası karasularına çıkarıldı" dedi.

Rus sınır muhafızlarının Batılı partnerlerin Moskova'nın bölgedeki sözde 'saldırgan' politikasını dizginlemek amacıyla Rusya sınırlarında askeri güç gösterisi minvalindeki hasmane eylemlerini dikkatli bir şekilde takip ettiğini söyleyen Kulişov, muhafızların Rus havzalarındaki hukuki rejimlerin meşruiyetini zedelemeye ve Rusya'nın egemenliğinin hiçe sayıldığını göstermeye yönelik denizdeki provokasyonların önlenmesi de dahil her türlü senaryoya hazır olduğunu vurguladı.

Rus kanadından D35 Dragon destroyeriyle ilgili tek açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelmişti. Bakanlığa bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, destroyerin Karadeniz'e girdiği ve Karadeniz Filosuna ait gemiler tarafından takibe alındığı kaydedilmişti.