Rusya'dan Twitter'a toplam 27.9 milyon ruble para cezası

Moskova Taganskiy Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesi, Rus yasaları tarafından yasaklanan içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Twitter'a 9 dava kapsamında toplam 27.9 milyon ruble (yaklaşık 3 milyon 210 bin Türk lirası) para cezası verdi.

Rus makamlarının bildirimlerine rağmen yasaklı içerikleri silmeyen Twitter'la ilgili davalar karara bağlandı.

Twitter hakkında açılan altı ayrı davayla ilgili kararını açıklayan mahkeme, 19 milyon ruble tutarında ceza ödemeye mahkum etti.

Daha önce üç davayı karara bağlayan mahkeme, Twitter'a 8.9 milyon ruble ceza kesmişti. Dokuz davanın sonuçlanmasıyla Twitter'ın ödeyeceği toplam tutar 27.9 milyon ruble oldu.

Mahkeme önceki gün aynı gerekçelerle Google'ı 6 milyon ruble (692.5 bin TL), Facebook'u ise 26 milyon ruble (yaklaşık 3 milyon TL) para cezasına çarptırmıştı.