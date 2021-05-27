FSB, Stavropol Bölgesi’nde terör saldırısı planlayan iki kişiyi yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol Bölgesi’nde terör saldırısı hazırlığında olan IŞİD üyesi iki kişinin yakalandığını duyurdu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, nisan ayında Stavropol Bölgesi’nde terör saldırısı hazırlığında olan IŞİD üyesi iki kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Federal Güvenlik Servisi, bu yılın nisan ayında, mayıs tatilleri öncesinde Stavropol Bölgesi'nde IŞİD destekçilerinin gerçekleştirme girişiminde bulundukları iki terör eylemini önledi” ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin IŞİD liderlerine sadakat yemini eden Stavropol sakini bir kişi olduğu ve el yapımı patlayıcılarla bölgenin ulaşım altyapısına yönelik saldırılar planladığı kaydedildi.

Stavropol'de yakalanan ikinci şüphelinin bir Orta Asya ülkesi vatandaşı olduğu belirtilirken, planladığı terör saldırısıyla ilgili bilgi verilmedi. Şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramada, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve patlayıcı maddeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında terör eylemi düzenleme girişimi nedeniyle dava açıldığı belirtildi.