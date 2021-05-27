Rusya’ya ‘anormal ülke’ diyen Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya Moskova’dan tepki

Rusya için ‘anormal ülke’ diyen Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ülkemize duyulan nefretin ne yazık ki, cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere bazı Polonyalı politikacıların gözlerine perde olduğu için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonyalı yetkililerin söyleminin kabul edilemez olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yı Rusya’ya nefretle suçladı.

Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, Duda’nın 'Rusya anormal ülke' ifadesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bu tür söylemlere yaklaşımımız olumsuz, hoşumuza gitmiyor ve kabul etmiyoruz. Rusya dostça bir ülke. Güçlü, kendinden emin ve tamamen bağımsız bir ülke. Rusya, bu niteliklere sahipken Polonya dahil tüm komşularıyla karşılıklı yarar sağlayan dostane ilişkiler arayışı içindedir. Ülkemize duyulan nefretin ne yazık ki, cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere bazı Polonyalı politikacıların gözlerine perde olduğu ve politik bilgelik sergilemelerine engel olduğu için üzgünüz".

'Rusya anormal de sivilleri öldüren mi normal?'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Polonyalı askerlerin Irak’taki eylemlerini hatırlattı.

Zaharova, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, şunu yazdı:

“Irak, ABD-NATO’nun savaş başlatmasının ardından 4 askeri bölgeye bölünmüştü. Bu bölgelerden biri, Polonya ordusunun komutanlığına teslim edilmişti. Irak’a Polonyalı garnizonlar konuşlandırılmıştı. Irak’taki Polonyalı asker sayısı 2003-2005 döneminde yaklaşık bin 700, daha sonraki yıllarda hatırladığım kadar 2 bin 400’e çıkarılmıştı. Polonyalı askerler yıllar boyunca Irak’ta sadece Iraklıları değil silah arkadaşlarını da öldürmüşlerdi. Misal, 8 Haziran 2004’te El-Suvayra şehri yakınlarında, patlayıcı taşıyan Polonya’ya ait araçta meydana gelen patlama sonucu işgalci ordunun 6 askeri (3’ü Slovakya, 2’si Polonya ve bir Letonya asker) ölmüştü”.

Polonyalı askerlerin 2008’de Ortadoğu’dan çekildiğini anımsatan Zaharova, “Kaç Iraklı sivilin öldürüldüğü halâ sayılmadı. İnsan hakları örgütleri, sayılarının yüzbinlerce olduğunu düşünüyor. Peki aralarından kaçını ‘normal’ ülkeden olan Polonyalı askerler tarafından öldürülmüştür?” ifadesini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Gürcistan ziyareti sırasında, “Rusya anormal ülke" ifadesini kullanmıştı. Polonya Cumhurbaşkanı düzenli olarak Moskova’ya yönelik sert ifadeler kullanıyor. Duda daha önce Rusya için “özgürlük düşmanı” nitelendirmesinde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin tehdit olduğu iddiasının, 'Rusya’ya karşı mücadelenin ön saflarında yer almaktan zenginleşmek, bundan bonuslar ve tercihler elde etmek isteyenlerin' uydurması olduğunu defalarca dile getirmişti.