Pentagon: Rusya'yı 'düşman' olarak adlandırmıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 16 Haziran'da Cenevre'de yapacağı ilk yüz yüze zirve büyük bir merakla beklenirken daha önce Rusya'yı birçok kez 'düşman' olarak niteleyen Pentagon'dan iki ülke arasındaki havayı yumuşatacak bir açıklama geldi.

Basın toplantısı düzenleyen Kirby'e Rusya ile NATO Barış İçin Ortaklık programının üyesi olan Sırbistan'ın düzenlediği tatbikatla ilgili bir soru soruldu. Muhabir, Kirby'den Pentagon'un Rusya'yla mücadele amacıyla kurulan Barış İçin Ortaklık programı üyesi Sırbistan'ın 'düşmanla' tatbikat yapmasına nasıl baktığını açıklamasını istedi.

Hiç kimsenin Rusya'yı 'düşman' olarak etiketlemediği karşılığını veren Kirby, "Rusya'ya atıfta bulunmak için kullandığımız ifade bu değil. Ancak sizin bunu kullandığınızı biliyorum. Tatbikat hakkında fazla bilgim yok. Bırakalım bu iki egemen ülke, tatbikatlarını ve ikili ilişkilerini kendileri konuşsun. Biz, Sırbistan'ın Barış İçin Ortaklık programında yer almasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus ve Sırp komandolar, Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarında 20-25 Mayıs tarihlerinde ortak terörle mücadele taktik tatbikatları yapmıştı.

Tatbikat kapsamında 'Arbalet' paraşüt sistemlerinin inişi, yasadışı silahlı birliğine saldırı ve saldırının engellenmesi gibi alanlarda çalışmalar yapılmıştı.

Rusya tatbikata 200 asker ve Batı Askeri Bölgesi'nin özel birimlerine ait 11 askeri teçhizatla katılmıştı.