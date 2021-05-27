Lavrov, Batı'yı Belarus'u şeytanlaştırmaya son vermeye çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerine Ryanair uçağının Minsk'e acil inişiyle ilgili olarak Belarus'u şeytanlaştırmaya son vermeleri çağrısı yaptı.

Başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan Lavrov, "Moskova'nın resmi olarak defalarca beyan ettiği şeyi bir kez daha teyit etmek istiyorum. Batı'nın hoşlanmadığı insanları şeytanlaştırmaktan vazgeçmeleri talebimizde ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Belarus yetkilileri, olaydan sonraki ilk dakikalardan itibaren şeffaflığa, açık soruşturmaya, ilgili uzmanların kabulüne, gerekli tüm bilgi ve materyallerin sunulmasına hazır olduklarını açıkça ifade ettiler. Bu bilgilerin bir kısmını da zaten tek taraflı olarak yayınladılar" dedi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.