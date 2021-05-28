Rusya, Belarus’u bypass ederek yapılan uçuşa izin vermedi

Avusturya havayolu şirketi Austrian Airlines’ın, Rusya’nın uçuş planını Belarus’un bypass edilecek şekilde düzenlemeyi reddetmesi nedeniyle bugünkü Viyana-Moskova uçuşu iptal ettiği öğrenildi.

Havayolu şirketinden Sputnik’e sunulan yazılı açıklamada, Viyana-Moskova uçuşunun Rus tarafının uçuş planını Belarus’un bypass edilecek şekilde düzenlemeyi reddetmesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Austrian Airlines, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı'nın (EASA) tavsiyesine istinaden bir sonraki bildiriye kadar Belarus hava sahasından uçuşları askıya aldı. Bu nedenle Viyana'dan Moskova'ya uçuş rotasının da revize edilmesi gerekiyor. Güzergah değişikliği yetkililer tarafından onaylanmalı. Rus yetkililer bunu yapmamıza izin vermedi. Sonuç olarak Austrian Airlines, bugünkü Viyana-Moskova seferini iptal etmek zorunda kaldı” ifadelerine yer verildi.

EASA dün itibarıyla Avrupalı havayolu şirketlerine, Ryanair yolcu uçağının Minsk’e zorunlu iniş yapması olayı ile ilgili uluslararası soruşturma tamamlanıncaya kadar Belarus hava sahasını kullanmaktan kaçınmalarını tavsiye etmişti.

Ne olmuştu?

Yunanistan’dan Litvanya’ya giderken Minsk’e zorunlu iniş yapan Ryanair’e ait yolcu uçağında bulunan, Belarus’ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.