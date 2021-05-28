Rus vekilden ABD'nin Açık Semalar Anlaşması kararıyla ilgili yorum: Sorumluluk sadece ABD'ye ait

Açık Semalar Anlaşması'nın fiilen yok edilmesinin sorumluluğunun tamamen Washington'a ait olduğunu kaydeden Rus milletvekili Slutskiy, Rusya'nın attığı adımların karşılık verme ihtiyacından kaynaklandığını ifade etti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Washington'un Açık Semalar Anlaşması'na yeniden taraf olamayacağını Moskova'ya bildirmesini değerlendirdi.

Rus milletvekili, "Anlaşmanın fiilen yok olmasının sorumlusu tamamen Washington'a ait. Tüm adımlarımız, karşılık verme ihtiyacından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Duma'nın, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararına onay vermesini değerlendiren Slutskiy, "ABD'nin, anlaşmaya yeniden taraf olma niyetlerinin olmadığı açıklaması Rusya'nın anlaşmadan çıkma kararının doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

Avrupa ülkelerinin, Rusya toprakları üzerindeki uçuşlarla ilgili bilgiyi ABD'ye vermeyeceklerini taahhüt etmeyi istememesi bağlamında, Moskova'nın 'tek kale maça' devam edemeyeceğini kaydeden politikacı, "Ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumak ve politikamızı eşitlik temelinde yürütmek zorundayız" diye kaydetti.

Dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ülkesinin eski Başkan Donald Trump'ın kararıyla çekildiği Açık Semalar Anlaşması'na yeniden taraf olmayacağını Rusya'ya bildirmişti.