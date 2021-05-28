Rus İHA’larına yüksek hassasiyetli navigasyon sistemleri eklenecek

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamada, bu yıl sonuna kadar insansız hava araçları (İHA) için yüksek hassasiyetli navigasyon sistemleri tedariğinin başlanacağı belirtildi.

Rostec’in açıklamasına göre, Rus İHA’ları için yıl sonuna kadar yeni yüksek hassasiyetli navigasyon sistemleri tedarik edilecek.

Açıklamada “2020 yılında Rosteh’in eşsiz navigasyon sistemleri Rus insansız hava aracı numunelerinde denendi ve yüksek etkinlik gösterdi” ifadeleri kullanıldı.

Rostec İcra Müdürü Oleg Yevtuşenko, yeni navigasyon sistemi insansız hava araçlarının yön bulma işaretleri ve hava koşullarına bağlılığını ortadan kaldıracağını ifade etti.

Bununla birlikte navigasyon sistemlerinin GPS veya GLONASS ile otomatik modda da çalışabileceği belirtiliyor. Hata oranı normal çalışma modunda yüzde 1’den, otomatik modda ise yüze 2’den az.