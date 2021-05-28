Rusya’da 9 bin 252 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saat içinde 9 bin 252 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi. Son rakamlarla birlikte pandeminin başlangıcından bu yana iyileşerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 4 milyon 661 bin 234 oldu.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'da son 24 saatte tespit edilen 9 bin 252 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 44 bin 459’a ulaştı.

Moskova (3 bin 274) en yüksek vakanın kaydedildiği bölge olurken, onu sırasıyla St. Petersburg (840), Moskova Bölgesi (746), Rostov Bölgesi (182), Voronej Bölgesi (150), Nijniy Novgorod Bölgesi (146), İrkutsk (107), Saratov Bölgesi (107) izledi. Rusya’nın diğer bölgelerinde vaka sayısı 100’ü geçmezken, en az vaka sayısının görüldüğü yerler Magadan (5) ve Yahudi Özerk Bölgesi (1) oldu. Nenets Özerk Bölgesi ve Çukotka’da yeni vakaya rastlanmadı.

Son 24 saat içinde 404 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece toplam can kaybı 120 bin 406’ya yükseldi. Gün içinde taburcu edilen 9 bin 385 vaka ile birlikte, pandeminin başlangıcından bu yana iyileşerek sağlığına kavuşanların sayısı 4 milyon 661 bin 234 oldu.