Putin'den Batı ülkelerine eleştiri: Ryanair uçağı indirildikten sonra yaşananlar 'duygu patlaması'

Putin, Soçi'de bir araya geldiği Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya Ryanair uçağı indirildikten sonra Batı'nın verdiği tepkilere nasıl baktığını anlattı.

Görüşmenin başında konuşan Putin, "Anlaştığımız gibi buraya geldiğiniz için teşekkür ederim, biz daha bu yeni duygu patlaması dalgası yaşanmadan önce anlaşmıştık. Evet, duygu patlaması" dedi.

2013 yılında Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağının Avusturya'ya indirildiğni anımsatan Putin, "Devlet Başkanı'nı uçaktan indirdiler ve sessizlik hakimdi" diyerek Batı'nın 8 yıl önce yaşanan benzer olay karşısındaki tutumuna dikkat çekti.

Lukaşenko: Ryanair vakasını açığa kavuşturacak belgeler getirdim

Lukaşenko ise, görüşmeye Ryanair vakasını açığa kavuşturacak belgeler getirdiği şu sözlerle ifade etti: "Rus ekonomisi gelişiyor. Rusya'ya bağlı olan bizim ekonomimiz de doğal olarak normal bir şekilde ilerliyor. Ancak her zaman bize sorun yaratmak isteyenler var. Siz onları biliyorsunuz, ben size bilgi vereceğim. Sizinle olan güvene dayalı ilişkimize dayanarak bazı belgeler getirdim. Neler olduğunu, bunların nasıl insanlar olduğunu anlamanız için size göstereceğim."

Putin: Rusya ve Belarus'un entegrasyonu acele etmeden gerçekleşmeli

Putin, Rusya-Belarus Birlik Devleti'ndeki entegrasyon sürecinin tarafların çıkarlarına uygun şekilde ve acele etmeden yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya ve Belarus'un çıkarlarını gözetmek için Lukaşenko'yla birlikte Birlik Devlet inşa etme çalışmaları yaptıklarını anlatan Putin, "Emin adımlarla ilerliyoruz, bu çalışma vatandaşlarımıza somut sonuçlar getirmeye başladı. Burada tek önemli nokta, her şeyin tutarlı bir şekilde, acele etmeden, kademeli bir şekilde yapılması. Yani, çıkarlarımızın her ülkenin kendi belirleyeceği şekilde sağlanması" ifadelerini kullandı.

'Belarus NGS'nin birinci güç ünitesi haziranda devreye alınacak'

Putin, Rusya tarafından inşa edilen Belarus Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinin haziran ayında devreye alınacağını ekledi.

'Soçi'de hava güzel, denizde yüzebiliriz'

Bu arada Putin, mevkidaşına denizde yüzme teklifinde bulundu.

"Gördüğünüz gibi Soçi'de hava güzel, denizde yüzebiliriz. Deniz giderek ısınıyor. Geçireceğimiz eğlenceli vaktin görüşmenin sonuçlarına katkı sunacağından eminim" diyen Putin, Lukaşenko'dan "Memnuniyetle" karşılığını aldı.