Rusya'nın LNG'yle çalışan ilk ikmal gemisi deniz testlerini başarıyla geçti

Rusya'nın sıvılaştırılmış doğalgazla (LNG) çalışan ve diğer gemilere LNG ikmali yapabilen gemisi 'Dmitriy Mendeleyev'in deniz testlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Geminin sahibi olan Gazprom Neft şirketinden yapılan açıklamaya göre LNG'yle çalışma ve LNG ikmali yapma özelliklerine sahip ilk Rus gemisi 'Dmitriy Mendeleyev' deniz testlerini başarıyla geçti.

Bir sonraki aşamada geminin LNG yükleme, depolama ve boşaltma sistemleri test edilecek.

2021 yılının ikinci yarısında Gazprom Neft'in filosuna dahil edilmesi beklenen gemi, Finlandiya Körfezi ve Baltık Denizi limanlarında LNG ikmali yapılmasını sağlayacak.

Rus kimyager ve araştırmacı Dmitriy Mendeleyev'in adını taşıyan gemi, 99 metre uzunluğunda ve 5 bin 800 metreküp LNG taşıma kapasitesine sahip.

Finlandiya Körfezi ve Baltık Denizi'nde çalışacağı için benzersiz bir şekilde Arc4 buz sınıfı güçlendirilmiş gövdeyle donatılan gemi, yaklaşık 1 metre kalınlıktaki buz tabakası bulunan bölgede buz kırıcı gemi olmadan seyahat edebilecek.