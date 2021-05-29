Gazprom: TürkAkım’ın doluluğu yılın ilk çeyreğinde yüzde 73 oldu, artış bekleniyor

Rus doğalgaz devi Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım doğalgaz boru hattının ortalama doluluk oranının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 73 olarak gerçekleştiği belirtilerek, “Avrupa’da ek kapasitelerin devreye girmesiyle dolulukta artış bekleniyor” denildi.

Gazprom yetkilisi Yelena Berezina, yatırımcılar için düzenlenen video konferans sırasında, “TürkAkım’ın ortalama doluluğu, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 73 oldu. Avrupa topraklarında, yani Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan’da ek kapasitelerin devreye girmesiyle dolulukta artış bekleniyor” diye açıkladı.

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yapımının ne zaman tamamlanacağı konusunda yorum yapmayı reddeden Berezina, “Tarih vermek için çok erken. Döşeme çalışmaları devam ediyor. Boru hattı tüm kanunlara uygun şekilde inşa edilecek” ifadesini kullandı.

Gazprom Finans ve Ekonomi Departmanı Başkan Yardımcısı Aleksey Fenikov, TürkAkım üzerinden gaz sevkiyatının şirkete yaklaşık 500 milyon dolar, Kuzey Akım üzerinden de yaklaşık 1 milyar dolar tasarruf sağladığı bildirdi.

TürkAkım, faaliyete geçtiği 2020’de yüzde 43’lük doluluk oranıyla çalışmıştı.