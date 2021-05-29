FSB, Saratov'da Ukraynalı aşırılık yanlısı 14 kişiyi yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan Ukraynalı radikal gençlik grubu MKU mensubu 14 kişinin Saratov'da yakalandığı bildirildi.
FSB'nin halkla ilişkiler merkezinden yapılan açıklamada, "FSB, Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi ve Rusya İçişleri Bakanlığı ile birlikte Ukrayna topraklarından koordine edilen kitlesel katliam ideolojisinin takipçileri, radikal gençlik grubu MKU’nun tespit ettikleri faaliyetlerini engelledi. Yakalanan şüphelilerle ilgili Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 282.1 maddesinden (aşırılık yanlısı örgüt kurmak ve aşırılık yanlısı örgüte mensup olmak) dava açıldı" denildi.
FSB bir ay önce, güvenlik güçlerine ait binaları patlatma ve silahlı saldırı gerçekleştirmeyi planlayan MKU mensubu 16 kişiyi yakaladığını duyurmuştu.
FSB’nin soyadının Krasnov olduğunu belirlediği grubun Ukrayna’daki ‘küratörünün’, talimatlar verdiği ve faaliyetlerini koordine ettiği örgüt mensuplarından video raporlar talep ettiği kaydedildi.
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