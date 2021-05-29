Rusya ABD’ye son 12 yıldaki en fazla petrol ve petrol ürünü sevkiyatını yaptı

Rusya mart ayında ABD’ye son 12 yıldaki en fazla petrol ve petrol ürünü sevkiyatını yaptı, bu alanda ihracatta ikinci sırada yer aldı.

ABD Enerji Bakanlığı Enerji Bilgi Dairesi’nden (EIA) yapılan açıklamaya göre, Rusya mart ayında ABD’ye petrol ve petrol ürünü ihracatında son 12 yılın rekorunu kırdı. Mart ayında yapılan hammadde ihracatı şubat ayına kıyasla 1.8 kat arttı ve 22.938 milyon varile çıktı. Bu Temmuz 2009’dan beri kaydedilen en yüksek miktar. Söz konusu dönemde 23.484 milyon varil sevkiyat yapılmıştı.

Rusya mart ayında petrol ve petrol ürünü sevkiyatında ikinci sıraya yerleşirken, Kanada 139.869 milyon varille birinci sıradaki yerini korudu. Meksika 17.616 milyon varil sevkiyatla ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi. Suudi Arabistan da 10.868 milyon varil sevkiyat gerçekleştirdi.

Yalnızca petrol sevkiyatında ise Rusya 6.1 milyon varille (Günde 197 bin varil) dördüncü sırada yer alıyor. İlk üç sırada Kanada, Meksika ve Suudi Arabistan var.

Genel anlamda mart ayında ABD’ye petrol ve petrol ürünü sevkiyatı da yüzde 20 artarak günde 8.288 milyon oldu.