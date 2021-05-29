Rusya uzayda Sovyet sonrası dönemin rekorunu kırdı

Rusya, Vostoçnıy Uzay Üssü’nden İngiliz OneWeb şirketine ait 36 iletişim uydusunu daha uzaya fırlattı. Ekim 2018’den sonra başlayan seride bu 59. başarılı fırlatma işlemi oldu. Ayrıca Sovyet sonrası dönemin rekoru kırıldı. Rusya’nın modern tarihinde en son Şubat 1992-Şubat 1993 döneminde art arda 58 başarılı fırlatma işlemi yapılmıştı.

Soyuz MS-10 uzay aracının 2018’de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılmasının ardından çıkan bir arıza sonucunda mürettebat paraşütle atlayarak iniş yapmak zorunda kalmıştı. Bu olay sonrasında Rusya Baykonur Üssü’nden 27, Plesetsk Üssü’nden 19, Vostoçnıy Üssü’nden altı, Fransız Guyanası’ndaki Kourou Üssü’nden yedi kez füze fırlattı. Bu dönemde genel olarak dünyada 18 fırlatma işlemi gerçekleştirildi. Çin sekiz, İran ve ABD üçer, Fransa iki, Yeni Zelanda iki kez füze fırlattı.

Öte yandan Ocak 1983-Kasım 1984 döneminde Sovyetler Birliği art arda 185 başarılı fırlatma işlemi gerçekleştirmişti.