Rusya’da son 24 saatte 9 bin 289 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 5 milyon 53 bin 748 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’daki vaka sayısı gün içinde 9 bin 289 artarak 5 milyon 53 bin 748’e yükseldi.

Başkent Moskova’da 3 bin 241, St. Petersburg’da 846, Moskova bölgesinde 750 vaka tespit edildi.

Gün içinde 401 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi boyunca meydana gelen can kaybı sayısı 120 bin 807 oldu.

İyileşenlerin sayısı son 24 saatte 9 bin 250 artarak 4 milyon 670 bin 484’e çıktı.