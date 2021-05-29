Rusya’nın Prag Büyükelçiliği’ndeki 54 çalışan Çekya’dan ayrıldı

Rus basınına konuşan Bryakin, “54 kişiden oluşan ilk grup aileleriyle birlikte Çekya’dan ayrıldı. Prag’dan Moskova’ya uçtular” dedi.

Büyükelçilik çalışanları Rusya’nın Prag Büyükelçiliği ile Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği personeli sayısı arasında eşitliğin sağlanması için ayrılıyor. Böylelikle her iki büyükelçilikte yedi diplomat ve 25 idari ile teknik personelin kalmasına izin verilecek.

İkinci grup da 31 Mayıs Salı günü ülkeden ayrılacak.

Prag, nisan ayında Rusya’yı, Vrbetice’deki silah depolarında 2014’te gerçekleşen patlamaların ardında olmakla suçlamıştı. Ardından 18 Rus diplomatı sınırdışı etmişti.

Rusya da bunun karşılığında Moskova’daki Çekya Büyükelçiliği’nde çalışan personelin sayısını azaltmıştı.