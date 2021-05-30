Rusya’da mart sonundan beri görülen en yüksek günlük vaka sayısı 

Rusya’da son bir gün içinde 9 bin 694 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede mart sonundan beri günlük vaka sayıları bu kadar yüksek olmamıştı.

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezi yetkililerinin açıklamalarına göre ülkede son bir gün içinde tespit edilen 9 bin 694 yeni vaka ile şimdiye dek kayda geçirilmiş toplam vaka sayısı 5 milyon 63 bin 442’ye yükseldi.

Bunun yanında ülkede son bir günde kaydedilen 9 bin 694 vaka, mart sonundan beri tespit edilmiş en yüksek günlük vaka sayısı olma özelliğini taşıyor.

Diğer yandan Rusya’da son bir günde 355 kişinin koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybettiği de belirtildi. Şimdiye dek ülkede 121 bin 162 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

'Aşılanma zorunlu olsun' tartışmaları

Rusya’da ocak ayından beri sürdürülen yaygın aşılama programı ile sonbahara kadar ülkede sürü bağışıklığının sağlanması hedefleniyor. Ancak dünyanın her yerinde olduğu gibi Rusya’da da aşı karşıtı kampanyalar yürütülüyor olması, aşı olmak isteyenlerin sayısının beklentinin altında kalmasına neden oluyor.

Bu durum da ülkede koronavirüse karşı aşı olmanın zorunlu tutulması tartışmalarına yol açtı. Fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sorulması üstüne, aşılamanın zorunlu olmasına prensip olarak karşı olduğunu söylüyor.

Ülkede şu an 24 milyon kişi aşının bir ya da her iki dozunu birden olmuş durumda.