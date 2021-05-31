Rus Dışişleri: ABD’ye karşı ekonomi alanında karşı yaptırım olasılığını inceliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, Washington’ın adımına karşılık olarak Rusya’nın ABD’ye karşı ekonomi alanında yaptırım getirme olasılığını incelediğini belirterek, bu sırada Rus şirketlere zarar vermemenin önemli olduğunu kaydetti.

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, “Doğal olarak sürekli bu tür yanıt olasılıklarını inceliyoruz. Diplomatik alanda atılan adımlar biliniyor, ekonomi alanında yanıt niteliğindeki yaptırımlara gelince, burada önemli olan kendi üreticilerimize, şirketlerimize zarar vermemek. İşbirliği için alan kalan noktalarda etkileşimimize devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Karşı taraf da öyle yapıyor. Kendileri için faydalı olan alanlarda Rusya ile işbirliğine devam edeceklerini söylüyorlar. Yani bizim için faydalı olan alanlarda Batı ile işbirliği yapacağız” ifadelerini kullandı.

'Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması yönündeki tehditler sır değil'

Biriçevskiy,de ‘yaptırım sarmalına’ dahil edilebileceğini belirtti.

Biriçevski, “Öncelikle de ABD’den olmak üzere, farklı taraflardan Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılması yönünde tehditler savrulduğu bir sır değil” dedi.

ABD 15 Nisan’da Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar getirmişti. Bu yaptırımlar 32 kişi ve kurumunu kapsıyordu. Bununla birlikte Washington, 10 Rus diplomatı da sınırdışı edeceğini açıklamıştı.