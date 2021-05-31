Kayıt
12:54 31 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Uçuş kısıtlaması kalkar ama hızlı olmaz

    © AA
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 36
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1043062490_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_f49a6a5c34db548f22f69abf39906bef.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202105311044621842-rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-ucus-kisitlamasi-kalkar-ama-hizli-olmaz/

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlamasıyla ilgili konuştu. Rusya'da yetkili makamların kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmeye başladığını ifade eden Yerhov, pandeminin sürdüğünü belirterek "İyi haberler duymak için büyük olasılıkla biraz daha beklememiz gerekecek" dedi.

    Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, pandemi nedeniyle Türkiye'ye dönük uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasının düşünüldüğünü, ancak iyi haberler duymak için biraz daha beklemek gerektiğini kaydetti.

    Hürriyet gazetesinden Serkan Demirtaş'ın sorularını yanıtlayan Yerhov, ilk aşamada 15 Nisan- 1 Haziran arası olarak duyurulan uçuş kısıtlamalarının belli bir süre daha devam edeceğini, tam olarak ne zaman uçuşların normalleşip Rus turistler için turizm sezonun açılacağını ise tahmin edemediğini söyledi.

    Koronavirüs pandemisi ile durumun hala çok tedirgin ve öngörülemez olduğunu belirten Büyükelçi Yerhov, "Turist sezonunun ne zaman açılabileceğini ve açılacağını tahmin etmeye çalıştığımız geçen yılki olayları hepimiz hatırlıyoruz. Bekledikçe bekliyorduk. Önce haziran, sonra temmuz geldi. Fakat Rusya’dan uçak seferlerinin başlaması açısından sezon, ancak 10 Ağustos’ta tam olarak açıldı" anımsatmasını yaptı.

    "Ve Ruslar bir başarıya imza attı" diyen Yerhov, geçen sene geç açılan sezona rağmen 5 aydan kısa bir sürede 1.5 milyondan fazla Rus turistin geldiğini ve böylece Türk otellerinin ve turizm endüstrisinin ayakta kalmasına hiç de küçük olmayan bir katkıda bulunduğunu kaydetti.

    'Tarih henüz net değil'

    Büyükelçi, 2021’de durumun daha da kötüye gittiğini, nisan ve mayıs aylarında günlük 60 bin yeni vakanın görüldüğünü kaydederken, bunun üzerine Türk hükümetinin kapanma kararı aldığını ve Rusya’nın da hava trafiğine sınırlama getirdiğini anımsattı. Yerhov, şu değerlendirmeyi yaptı:

    • "Şu anda Türkiye’de salgın istatistikleri bir düşüş trendi içinde, istikrarlı ama yavaş. Bundan dolayı yetkili makamlarımız, kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmeye başlıyor. Türk heyeti geçen hafta Moskova’ya bunun için gitti. Tarih henüz net değil, o kadar hızlı değil. Pandemi hala devam ediyor, insanlar her gün hayatını kaybediyor ve binlerce testin pozitif çıktığı görülüyor. Dolayısıyla bu mesele, her iki ülkede de halk sağlığının yanı sıra güneye gelen turistlerin güvenliğini sağlamak için sorumluluk bilinciyle hareket etmekle yükümlü olan ülkemiz kuruluşlarının günlük kontrolü altında. İyi haberler duymak için büyük olasılıkla biraz daha beklememiz gerekecek."

    'Uçuş sınırlaması siyasi karar değil'

    Uçuş sınırlamasının siyasi olduğuna ilişkin yorumların anımsatılması üzerine, kendisinin asla böyle bir değerlendirmeye inanmadığını belirten Büyükelçi Yerhov, "Bu soruyu bunu söyleyenlere sorun. Bana gelince, ben asla yapmadım ve bunun doğru olduğuna asla inanmadım" dedi.

    'Rusya ve Türkiye anlaştığında, başarıya ulaşırız, barış, güvenlik ve refah sunarız'

    © Sputnik / Виталий Белоусов
    Zaharova: Türk hükümetinin Kırım Tatarlarının haklarıyla ilgili endişeleri konjonktürel nitelik taşıyor
    Büyükelçi Yerhov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Türkiye'nin Kırım Tatar sürgününün yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajla ilgili yorumunu da değerlendirdi.

    Bu konuyla ilgili hem Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un hem de Zaharova’nın açıklamalarında Türkiye ile Rusya arasındaki 'karşılıklı avantaja dayalı işbirliği ilişkilerine' Rusya’nın atfettiği ezeli önemi vurguladıklarını kaydeden Yerhov, şu görüşleri iletti:

    • "Bu ilişkileri gerçekten önemsiyoruz ve halklarımız için daha iyi bir gelecek hedeflerine hizmet eden ilişkilerin daha fazla gelişmeleri için birlikte çalışmaya devam etmeyi çok istiyoruz. Rusya ve Türkiye anlaştığında, başarıya ulaşırız, barış, güvenlik ve refah sunarız. Suriye, Libya ve Kafkasya’da olduğu gibi bunun örnekler açık ve sayısızdır. Bu arada, ekonomik işbirliği ve turizm konusunda insanlar ihtiyaç duydukları şeyleri elde eder.
    • Tarihe gelince... Doğal olarak tarih, ilişkilerimizde her zaman bir yere sahip, üç asırdan fazla süren savaşlar ve çatışmalar iz bırakmadan gidemez. Doğal olarak, insanların zihinlerinde kalan pek çok tarihi anı var ve belki de en iyi anılar değildir, pek çok mit, efsane ve klişe, 'kamuoyunda hakim olan hava' dediğimiz şeyde hala varlığını sürdürmekte. Tarihin tarihçilere, bilim insanlarına ait olması gerektiğini söyleyenlere ve buna inananlara, ki Türkiye’de bu kişilerin sayısı bir hayli fazla, desteğimi gösteriyorum ve hepimiz, tarihten gerekli dersleri çıkararak ileriye, halkların ortak çabalarıyla sağlanan daha iyi bir geleceğe bakmalıyız."
    Etiketler:
    Turist, Turizm, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Kısıtlama, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ankara, Rusya, Aleksey Yerhov
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Esad’ın zaferiyle nedeniyle düzenlenen kutlamalar ülkenin hemen hemen tüm büyük kentlerinde gece geç saatlere kadar devam etti.
    Beşar Esad’ın seçimleri kazandığı Suriye’den kareler
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet