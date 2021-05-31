FSB, Rusya'nın 25 bölgesinde yasadışı 100’e yakın 'silah üreticisinin' faaliyetlerine son verdi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ülkenin bazı bölgelerinde gerçekleştirdiği büyük bir operasyon neticesinde yaklaşık 100 yasadışı ‘silah üreticisinin’ faaliyetlerini durdurdu.

FSB’den yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) güçleri ile birlikte ülkenin 25 bölgesinde sivil silahların tamiri ve satışı ile uğraşan 96 kişinin faaliyetlerine son verdi.

Operasyonla 29 gizli silah atölyesi kapatıldı, yerli ve yabancı menşeli 385 ateşli silah ele geçirildi.

FSB güçleri üç makineli tüfek, 45 saldırı tüfeği, dokuz hafif makineli tüfek, 240 tabanca, 88 kısa tüfek ve av tüfeğine el koydu. Bununla birlikte yedi el yapımı patlayıcı düzenek, 21 topçu mühimmatı, 18 el bombası ve 93 binden fazla kartuş, 30 kilogramdan fazla patlayıcı madde, 36 susturucu cihaz bulundu.