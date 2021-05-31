Rus Dışişleri: AB Minsk'e yaptırım uygularsa, Belarus'a yardım ederiz

Sputnik'e demeç veren Biriçevskiy, "Partnerimiz Belarus'u koruyacağımızı, müttefiklerimize yardım edeceğimizi düşünüyorum. Batılı ülkelerin Belarus aleyhinde uydurduğu şeyler, son derece olumsuz duygulara yol açıyor. Bu nedenle acele beyanatlar verilmemeli, öncelikle yaşanan olay soruşturulmalı, daha sonra buna nasıl tepki verileceği üzerine düşünülmelidir" dedi.

Biriçevskiy, Rus gazının transitiyle ilgili olası yaptırımlar hakkında da şu ifadelerini kullandı:

"Başka bir ülkeye karşı alınan önlemlere bir karşılık veremeyiz. Bizim yapmamız gereken bunu partnerlerle istişare edip ne yapabileceğimize bakmak."

Biriçevskiy, Rusya'nın yaklaşımının 'dürtüsel önlemler' alınmamasından yana olduğunu ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ryanair'e ait bir yolcu uçağının geçen hafta Minsk'e acil iniş yapmasıyla ilgili Belarus'a kapsamlı yaptırımlar getireceklerini açıklamıştı.

AB de, Ryanair uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesini kınayarak, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanması ve bu ülkeye ait havayolu şirketlerine AB hava sahası ile havaalanlarını kullandırmama kararı almıştı.

Neler olmuştu?

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.